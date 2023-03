Bắt giam nữ cán bộ do sai phạm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 5/3, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ một nữ công chức địa chính xã Trù Hựu để xảy ra sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, Công an huyện Lục Ngạn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1983, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) về tội Giả mạo trong công tác.

Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự Giả mạo trong công tác xảy ra tại xã Trù Hựu. Việc khởi tố trên là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự Lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hợp Thành (xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) đã được khởi tố vào tháng 1.

Hằng tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định năm 2015, Hằng là công chức địa chính xây dựng công tác tại xã Trù Hựu được phân công nhiệm vụ làm hồ sơ, thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, Hằng đã làm hồ sơ cấp giấy tờ đối với thửa đất có tên là “Ao To” thuộc thôn Hợp Thành cho anh D.V.C. (SN 1978, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn).

Sau đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, do phát hiện có sai phạm trong quá trình lập hồ sơ, tham mưu ban hành cấp giấy quyền sử dụng đất cho anh C. không đúng trình tự, quy định của pháp luật. Hiện Công an huyện Lục Ngạn tiếp mở rộng điều tra vụ án trên.