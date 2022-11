Bắt giam nhóm cướp giật, xịt hơi cay người đi đường ở TP.HCM

Nhóm cướp giật táo tợn xịt hơi cay người dân và cả lực lượng công an, đã bị lực lượng Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng Phúc (28 tuổi), Lê Hoàng Giang (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) và Nguyễn Phong Phú (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, đây là nhóm gây ra vụ cướp giật điện thoại và xịt hơi cay người đi đường ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Phú, Giang, Phúc (từ trái qua) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản. Ảnh: T.L.

Theo nội dung vụ án, tối 21/10, anh P.N.T. chạy xe máy chở chị L.T.M.Y. trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì bị nhóm thanh niên áp sát, giật chiếc iPhone 12 Pro Max. Trước khi rời đi, nhóm cướp giật còn xịt hơi cay vào 2 nạn nhân.

Sau đó, chị Y. kiểm tra định vị, phát hiện điện thoại của mình đang ở khách sạn tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nên nhờ người thân đến kiểm tra. Khi xác định 2 thanh niên thuê phòng có đặc điểm giống nhóm cướp giật, phía nạn nhân trình báo công an địa phương.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, nhóm người đã rời đi. Sự việc sau đó được chị Y. trình báo Công an huyện Bình Chánh.

Sau nhiều ngày nỗ lực truy xét, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đã bắt giữ Phú và Giang. Riêng Phúc được cảnh sát vận động đến công an đầu thú.

Các bị can khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tối 21/10, nhóm này thay biển số xe giả, rồi gây ra vụ cướp giật, xịt hơi cay vào người 2 nạn nhân ở huyện Bình Chánh.

Sau đó, cả nhóm chạy về Đồng Tháp thuê nhà nghỉ ngủ lại đến sáng hôm sau trả phòng với để về TP.HCM. Trên đường di chuyển ở miền Tây, họ gặp công an tuần tra, yêu cầu dừng xe, nhưng nhóm này không chấp hành, riêng Phú xịt hơi cay vào cảnh sát rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Các nghi phạm khai bán chiếc điện thoại cho tiệm điện thoại ở quận Bình Tân với giá 5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Còn biển số xe giả, bình xịt hơi cay cùng quần áo vứt xuống kênh nhiêu lộc để phi tang.

"Cảnh sát khuyến cáo các chủ cửa hàng điện thoại di động không nên thu mua điện thoại không thu mua điện thoại không rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho tội phạm, đồng thời dẫn đến vi phạm pháp luật", đại diện Công an huyện Bình Chánh nói.

Công an huyện Bình Chánh ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị đã mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, trưởng công an huyện Bình Chánh, đề nghị các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tụ tập đông người sử dụng hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

Trong đó, công an huyện đặt chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội trên 85%, án cướp, cướp giật tài sản khám phá 100%, án trộm cắp tài sản khám phá trên 70%, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, triệt phá 100% băng nhóm tội phạm có tổ chức.