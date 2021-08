Bắt giam Nguyễn Ngọc Diệp vì tống tiền doanh nghiệp

Tìm những sai phạm của doanh nghiệp, Diệp cùng Vân lấy tư cách pháp nhân của một tạp chí hòng tống tiền.

Ngày 4/8, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng 24 ngày với bà Nguyễn Ngọc Diệp (34 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Đinh Thị Vân (33 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, bà Diệp nguyên là nhà báo, Trưởng ban PR - Chuyên đề, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập. Lợi dụng chức vụ của mình, bà Diệp đã thỏa thuận với bà Vân tìm các công ty, doanh nghiệp trên mạng Internet. Sau đó, hai bị can tìm những sai phạm của các đơn vị này, rồi lấy tư cách pháp nhân tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập hòng tống tiền.

Đinh Thị Vân (trái) và Nguyễn Ngọc Diệp. Ảnh: Công an Hà Nội.

Để hợp thức hóa số tiền trên, các bị can yêu cầu doanh nghiệp, công ty ký hợp đồng hợp tác truyền thông.

Ngày 17/7, khi bà Diệp đang nhận tiền cưỡng đoạt của một công ty TNHH bị cơ quan điều tra bắt quả tang.

Trao đổi với Zing, đại diện tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập cho biết bà Diệp đã thôi chức Trưởng ban PR - Chuyên đề và không còn là nhà báo của tạp chí từ ngày 24/6. Còn bà Vân chưa từng có trong danh sách nhân sự của tờ báo này.

"Trong khoảng thời gian công tác tại tạp chí, bà Diệp chưa bị kỷ luật hay có dấu hiệu vi phạm nào. Đối với tạp chí, bất cứ ai có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động và không được công tác tại báo", vị đại diện nói.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại của Nguyễn Ngọc Diệp, đề nghị liên hệ với Cơ quan điều tra Công an Hà Nội để phối hợp làm rõ, theo SĐT: 069.219.4064 hoặc 0385.332.369.