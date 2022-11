Bắt giam người phụ nữ mua bán trái phép chất ma túy

Đinh Thị Nhung (39 tuổi, ở An Giang) đã thừa nhận mua ma túy mang về nhà cất giấu để bán lại cho người khác kiếm lời.

Ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Thị Nhung (39 tuổi, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra, chiều 4/11, cảnh sát nhận được tin báo căn nhà của Nhung ở xã Kiến An có biểu hiện động phạm tội về ma túy.

Cảnh sát đã đến hiện trường kiểm tra, Nhung đang tàng trữ bên trong nhà 17 bọc nylon chứa ma túy đá, có trọng lượng 1,6957 gam và một số vật dụng liên quan khác.

Nhung khai nhận mua số ma túy đá trên đem về cất giấu với mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời.