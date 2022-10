Bắt giam kẻ cướp xe ôm ở TP.HCM

Điều xe ôm đến khu vực vắng, Tiến tấn công nạn nhân và cướp chiếc xe máy. Nghi phạm gây án bị cảnh sát bắt giữ sau 3 ngày.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Minh Tiến (29 tuổi, ngụ quận 6) về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Tiến là nghi phạm điều tài xế xe ôm từ quận 6 qua quận Bình Tân để cướp xe máy. Người này nghiện ma túy và có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Tiến bị khởi tố về tội Cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định rạng sáng 10/10, Tiến đứng trước căn nhà trên đường An Dương Vương, quận 6, thuê ông Lê Văn Phục (tài xế xe ôm) chở về cầu vượt Bà Hom, quận Bình Tân.

Trên đường di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Phục, nên nói tài xế chạy về phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, để gặp người quen.

Khi đến hẻm Tân Hòa Đông, quận Bình Tân, Tiến yêu cầu ông Phục dừng xe. Trong lúc tài xế sơ ý, bị can vật ông Phục ngã xuống đường, cướp lấy xe máy và đem cầm với giá 5 triệu đồng.

Trước tính chất manh động của vụ cướp, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận Bình Tân nhanh chóng phá án. Trong vài giờ đồng hồ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân xác định tang vật vụ cướp được giữ tại tiệm cầm đồ trên đường Bà Hom, còn Tiến đã bỏ trốn qua tỉnh Long An.

Cảnh sát chia làm 2 tổ, ròng rã mật phục tại tiệm cầm đồ và nơi bị can xuất hiện suốt nhiều ngày. Đến ngày 13/10, trinh sát phát hiện, bắt giữ Tiến tại tiệm Internet ở tỉnh Long An và di lý về Công an quận Bình Tân để phục vụ điều tra.

Tài xế xe ôm vui mừng khi nhận lại chiếc xe. Ảnh: Lê Trai.

Chiều 21/10, Công an quận Bình Tân đã mời bị hại lên làm việc, trao trả lại chiếc xe máy là tang vật của vụ cướp.

Nhận được chiếc xe, ông Phục xúc động cho biết chiếc xe máy là “cần câu cơm” của cả gia đình. Tài sản được ông mua cách đây một năm, với giá gần 40 triệu đồng.

“Mấy ngày qua, tôi không có xe máy, nên chỉ lủi thủi ở trong nhà. Nay nhờ có các anh công an nhiệt tình bắt được kẻ cướp, lấy lại tài sản giúp tôi. Vụ cướp không có manh mối gì nhưng Công an TP.HCM quá giỏi”, ông Phục chia sẻ.