Bắt giam giám đốc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn

Lê Văn Trường được người khác thuê đứng tên giám đốc công ty, sau đó xuất khống hóa đơn để trốn thuế, gian lận tiền thuế.

Ngày 2/5, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Trường (45 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, ngày 19/1/2021, Chi cục thuế TP Long Xuyên kiểm tra thuế tại Công ty Hùng Thịnh. Qua kiểm, cơ quan chức năng tra phát hiện Công ty Hùng Thịnh sử dụng 9 hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát (có địa chỉ tại TP.HCM) do Lê Văn Trường làm giám đốc, với tổng doanh thu chưa thuế trên 12,5 tỷ đồng .

Lê Văn Trường được áp giải về nơi tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm.

Chi cục thuế TP Long Xuyên xác định số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế GTGT, TNDN trên 3,7 tỷ đồng nên kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra làm rõ.

Ngày 26/4, Trường đến cơ quan điều tra đầu thú. Bị can khai vào đầu năm 2018 được một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ) thuê làm giám đốc cho Công ty Hoàng Phát với tiền công 12 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian này, Hùng giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Hùng Thịnh.

Theo yêu cầu của Hùng, Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Phát cho Công ty Hùng Thịnh dù không diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ như thể hiện trên hóa đơn.