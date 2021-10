Bắt giam cựu trưởng phòng của F88 Bạc Liêu

Gần 2 tháng sau vụ phong tỏa thành phố Bạc Liêu vì xảy ra chùm ca nhiễm Covid-19, cơ quan điều tra bắt tạm giam một người từng làm việc tại chi nhánh F88.

Chiều 21/10, Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc An (30 tuổi) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Trước khi bị bắt, An là Trưởng phòng giao dịch Công ty Cổ phần kinh doanh F88 chi nhánh Bạc Liêu.

Theo cơ quan chức năng, từ khi áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, tại Bạc Liêu chỉ có các loại hình dịch vụ cần thiết, thiết yếu theo quy định mới được phép hoạt động. Trong đó, F88 tại Bạc Liêu không thuộc đối tượng theo quy định để hoạt động trong lúc áp dụng Chỉ thị 16.

Khuya 22/8, CDC Bạc Liêu phát hiện một nhân viên F88 Bạc Liêu mắc Covid-19. 3h ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định phong tỏa TP Bạc Liêu, còn thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi điều tra, ngày 25/8, Công an TP Bạc Liêu khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại khóm 4, phường 7, liên quan đến chuỗi ca bệnh tại F88 Bạc Liêu.