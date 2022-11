Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 10 tỷ đồng

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Triết bịa nhiều thông tin không đúng sự thật về việc đáo hạn ngân hàng.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triết (31 tuổi, ở tổ 7, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Triết, từng là nhân viên một ngân hàng ở thành phố Quảng Ngãi. Lợi dụng tín nhiệm, lòng tin của nhiều người, Triết đã bịa nhiều thông tin không đúng sự thật về việc đáo hạn ngân hàng.

Nguyễn Văn Triết lúc bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Nhiều người tin tưởng đưa hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng cho Triết vay, mượn, sau đó bị chiếm đoạt. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Triết đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của các nạn nhân.

Hiện còn nhiều người bị Nguyễn Văn Triết lừa đảo nhưng chưa trình báo với cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng và đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Triết, liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra, giải quyết.