Bắt giam Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao

Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng) Lại Tuấn Anh và người tiền nhiệm để làm rõ việc cho thuê đất nông nghiệp trái quy định.

Chiều 15/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Lại Tuấn Anh (SN 1985), Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao ( huyện Kim Bảng, Hà Nam); và người tiền nhiệm là Nguyễn Trung Văn (SN 1970), Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao và bà Phan Thị Ngọc Thương (SN 1984), cán bộ địa chính UBND thị trấn Ba Sao.

Cả 3 bị can này đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai’ theo quy định tại điều 229 BLHS. Các quyết định và lệnh trên đã được viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan tố tụng đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Trung Văn.

Quá trình khám xét, Công an và Viện KSND tỉnh Hà Nam đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định 3 bị can trên đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi của các bị can cũng như những cá nhân, tổ chức có liên quan.