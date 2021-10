Bắt giam chủ tài khoản Facebook tuyên truyền chống phá Nhà nước

Võ Hoàng Thơ đã sử dụng Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải các thông tin xuyên tạc, chống phá và nói xấu lãnh đạo, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 6/10, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hoàng Thơ (36 tuổi, ở quận Ninh Kiều) điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook do Thơ làm chủ, đăng tải nhiều bài viết chứa nội dung sai trái, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Qua thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, thông tin được chủ tài khoản nêu trên viết, đăng tải, chia sẻ, phát tán lên mạng đều mang nội dung vi phạm nghiêm trọng.

Chủ tài khoản thể hiện rõ bản chất chống phá, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Võ Hoàng Thơ bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Minh Anh.

Sau khi xác định được chủ tài khoản, cơ quan công an đã mời Thơ lên làm việc. Thơ thừa nhận là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook Minh Long, trực tiếp đăng tải, chia sẻ 47 bài viết mang nội dung nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, Thơ từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực báo chí nhưng có nhận thức sai lệch về tình hình xã hội, nhất là các chính sách trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bị can thường xuyên đăng tải chia sẻ những bài viết không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.