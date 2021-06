Bắt giam chủ cơ sở sản xuất cà phê ở Đồng Tháp

Dương Minh Điền và Nguyễn Thị Gẩm là chủ cơ sở cà phê Minh Điền ở Đồng Tháp. Cả hai mua cà phê trôi nổi, sau đó mang về đóng gói với nhãn hiệu Hữu Khánh để bán ra thị trường.

Ngày 24/6, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Minh Điền (25 tuổi, ở huyện Hồng Ngự) và Nguyễn Thị Gẩm (47 tuổi, ở TP Hồng Ngự) điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Gẩm và Điền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Vũ.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can thừa nhận đã mua cà phê trôi nổi, không rõ nguồn gốc mang về cơ sở do mình làm chủ, sau đó đóng gói và bán ra thị trường. Chiều 2/2, cảnh sát kiểm tra cơ sở cà phê Minh Điền ở TP Hồng Ngự, do Điền và Gẩm làm chủ.

Cảnh sát phát hiện, tạm giữ 5.202 gói cà phê thành phẩm nhãn hiệu Hữu Khánh, loại 500 gram/gói và 131 gói chưa thành phẩm cùng nhiều dụng cụ, phương tiện chế biến cà phê.

Số cà phê tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tuấn Vủ

Điền và Gẩm không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến các sản phẩm cà phê có trong cơ sở. Sau 4 tháng điều tra, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can nêu trên.