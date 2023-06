Bắt giam 3 nghi phạm mua bán, tàng trữ ma túy và súng quân dụng

Công an kiểm tra phòng trọ do Võ Bá Lộc (SN 1988) và Nguyễn Hoàng Ái Liên (SN 1992, cùng ngụ Tiền Giang) thuê, thu giữ 7 gói nylon chứa ma túy, khẩu súng quân dụng cùng 6 viên đạn.

Ngày 7/6, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Duy Đạt (SN 1981, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An), Võ Bá Lộc (SN 1988) và Nguyễn Hoàng Ái Liên (SN 1992), ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và súng quân dụng.

Liên, Lộc và Đạt.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/5, tại xã Tân Thuận Bình, cơ quan công an kiểm tra phát hiện, thu giữ trên người Đạt có gói ma túy. Đạt khai mua ma túy của Lộc.

Ngoài tàng trữ khẩu súng quân dụng cùng 6 viên đạn, Lộc và Liên thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy để bán lại cho những người nghiện.

Khẩu súng được cơ quan công an thu giữ.