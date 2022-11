Bắt giam 2 thanh niên điều tài xế xe ôm đến hồ Tuyền Lâm để cướp

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Võ Đức Tín (SN 2002, Đà Lạt), Võ Hoàng Thái (cùng tuổi, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Thái và Tín nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau quá trình điều nghiên, khoảng 4h ngày 6/11, cả hai đến khu vực vòng xoay cầu Ông Đạo, thuộc địa bàn P.1 - Đà Lạt thuê ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1956), chở đến khu vực hồ Tuyền Lâm. Chúng hướng dẫn ông Sơn đi đường về gần khu vực hồ Tuyền Lâm thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Đến đoạn đường vắng, cả hai dùng dao đã chuẩn bị sẵn, uy hiếp và lục lấy của ông Sơn một ĐTDĐ, 50.000 đồng và xe máy hiệu Honda Blade, rồi tẩu thoát theo hướng quốc lộ 20. Sau khi cướp được tài sản, cả hai đem bán điện thoại và chiếc xe nói trên ở huyện Bảo Lâm lấy 3 triệu đồng tiêu xài.

Chiếc xe tang vật vụ án.

Nhận được tin báo vụ cướp của bị hại, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt, tiến hành truy xét. Đến chiều 7/11, Công an huyện Đức Trọng đã bắt được Tín và Thái khi cả hai đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng.