Bắt gã chồng dùng dây dù siết cổ giết vợ hờ vì cự cãi sau chầu nhậu

Sau chầu nhậu tại nhà, hai vợ chồng cãi nhau, gã đàn ông lao vào đánh và dùng dây siết cổ vợ rồi rời khỏi nhà đi làm. Khi trở về, người vợ đã tử vong.

Ngày 3/6, tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, vừa khởi tố vụ án và bắt bị can Nguyễn Văn Thuật (SN 1981, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để tạm giam về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ, chiều 28/2, Thuật đến Công an xã Hàm Hiệp trình báo, vừa đi làm về nhà thì thấy nhà đóng cửa nên trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra thì phát hiện vợ là chị L.T.T.L (SN 1983) tử vong trong phòng ngủ.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến hiện trường và trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đến khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ án mạng.

Qua điều tra, tại hiện trường có nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh cũng như các dấu vết trên tử thi, công an nhận định đây là một vụ án mạng.

Các điều tra viên đã tập trung đấu tranh, Thuật đã nhiều lần quanh co, khai báo gian dối, không thừa nhận hành vi giết chị L..

Cuối cùng, Thuật đã phải cúi đầu khai nhận hành vi. Chiều trước đó, tại nhà anh ta có tổ chức ăn nhậu, giữa đối tượng và chị L. có cãi nhau nên dẫn đến việc anh ta đánh chị L.

Bực tức vì bị chị L chửi, thách thức nên Thuật đã lấy một sợi dây dù siết cổ chị L. đến khi không còn cử động nữa mới chịu thả ra. Tưởng chị L. giả chết, đối tượng kéo nạn nhân vào phòng rồi đi ngủ đến rạng sáng 28/2, Thuật rời khỏi nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuật.

Chiều về, anh ta khi thấy chị L. đã chết.

Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường và ra các quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam.

Được biết, Nguyễn Văn Thuật và chị L.T.T.L sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.