Bất động sản và các thương hiệu tại New York của ông Trump

The Trump Organization sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại New York, trong đó nổi tiếng nhất là tòa tháp Trump Tower 58 tầng, cao 202 mét nằm tại số 721-725 Fifth Avenue, Midtown Manhattan, thành phố New York. Đây cũng là trụ sở của The Trump Organization. Ảnh: NYT.