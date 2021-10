Bất động sản Trung Quốc tăng trưởng âm

Trong quý III vừa qua, sản lượng của lĩnh vực bất động sản và xây dựng của Trung Quốc đều sụt giảm mạnh.

Trong quý III vừa qua, nhóm ngành xây dựng và bất động sản tại Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chủ yếu đến từ sự sụt giảm của lĩnh vực bất động sản.

Sản lượng trong ngành bất động sản đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, theo một báo cáo bổ sung về tổng sản phẩm quốc nội do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố mới đây. Trong quý II, nhóm ngành này vẫn duy trì mức tăng trưởng 7,1%. Sự sụt giảm này là lần lần tăng trưởng âm đầu tiên kể từ quý I/2020.

Đồng thời, sản lượng của ngành xây dựng giảm 1,8%, cũng là lần giảm đầu tiên kể từ sau đại dịch. Trước đại dịch, ngành này luôn duy trì mức tăng trưởng dương từ năm 1992 đến nay.

Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ của Tập đoàn Evergrande được đánh giá là nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng trưởng âm này. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, cuộc khủng hoảng nợ ngày càng leo thang tại Tập đoàn Evergrande và các chủ đầu tư khác đã làm giảm niềm tin của người tiêu dùng vào việc mua nhà. Sự kiện này cũng làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của các biện pháp thắt chặt dòng tiền của các chủ đầu tư và các hạn chế bán bất động sản để giới hạn giá.

Tổng doanh số bán hàng của 100 nhà phát triển hàng đầu Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua đã giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm ngoái và việc xây dựng cơ sở hạ tầng chậm do chính phủ tài trợ cũng đã cắt giảm các lĩnh vực xây dựng.

Dữ liệu công bố ngày 18/9 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại trong quý III, do ảnh hưởng của tình trạng sụt giảm nhà ở và tình trạng thiếu điện. GDP tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 7,9% của quý II. Lĩnh vực đầu tư và sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm, trong khi doanh số bán lẻ tăng nhẹ trở lại.

Trong quý III, hoạt động sản xuất tại các nhà máy trên toàn quốc bị đình trệ do thiếu điện được phản ánh trong sự sụt giảm của ngành sản xuất với mức tăng 4,6%, giảm đáng kể so với mức 9,2% trong quý trước.

Một cách riêng biệt, chính phủ Trung Quốc cảnh báo về áp lực sụt giảm của nền kinh tế công nghiệp này. Khác với mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2020, một quan chức cho biết tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm sẽ bị ảnh hưởng.

Những con số kém khả quan được công bố mới đây khiến nhiều nhà kinh tế hạ mức dự báo tăng trưởng cho giai đoạn cuối năm. Các quan chức cho biết sẽ không vội vàng kích thích nền kinh tế nhưng sẽ có những biện pháp hỗ trợ cụ thể. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang gần đây đã dự báo nền kinh tế tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2021, vượt mục tiêu là trên 6% mà chính phủ Trung Quốc đưa ra.