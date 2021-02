Bất động sản TP Phú Quốc tăng nhiệt

Thập kỷ vừa qua chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của Phú Quốc, đi liền với đó là sự thăng hoa của thị trường BĐS đảo ngọc, với dư địa đầu tư còn lớn.

Năm 2018, giới đầu tư đổ xô đi mua đất với hiệu ứng từ thông tin Phú Quốc sắp thành đặc khu kinh tế. Nhiều quyết định mua bán, chuyển nhượng diễn ra chóng vánh.

Giá đất tại đảo Ngọc tăng nhanh 10-20 lần trong thời gian ngắn. UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phải ra văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phân lô, tách thửa có diện tích dưới 500 m2. Giá BĐS cũng hạ nhiệt khi quyết định về đặc khu tạm dừng. Nhiều nhà đầu tư “lướt sóng” phải xả hàng giá thấp, mong thu hồi dòng tiền.

Thị trường BĐS Phú Quốc ngày càng phát triển chuyên nghiệp, đặc biệt tại khu vực nam đảo.

Thị trường BĐS Phú Quốc hiện đã thay đổi. Các sản phẩm BĐS được phát triển bài bản bởi chủ đầu tư lớn đều ghi nhận thanh khoản cao. Đặc biệt, loại hình BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng chứng minh sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư, trở thành sản phẩm sinh lời bền vững do đón trúng “tần số” tăng trưởng của du lịch Phú Quốc, đồng thời làm thay đổi diện mạo đảo ngọc.

Khu vực phía nam đảo đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh trị giá nhiều tỷ USD với 3 chân kiềng: Du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí và BĐS cao cấp do Tập đoàn Sun Group kiến tạo. Hệ sinh thái này không dừng ở con số 50 công trình lớn nhỏ mà hứa hẹn tiếp tục được bồi đắp những “mảnh ghép” mới, biến nam đảo thành vùng đất lý tưởng với khách du lịch và giới đầu tư.

Chuyên gia kinh tế, GS Đặng Hùng Võ nhận định, khi hệ sinh thái này phát triển thì giá trị BĐS ngày càng cao. Khi đó, nhà đầu tư thứ cấp - những người đầu tư từng đơn vị BĐS trong hệ sinh thái sẽ hưởng lợi kép. Đó là không mất quá nhiều chi phí cho quảng cáo, lại hưởng lợi lớn do đà tăng trưởng tốt. “Đặt tiền vào nơi hiệu quả thì chắc chắn được lợi gấp nhiều lần”, ông Võ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Võ, nơi “đặt tiền” cho giới đầu tư giờ đây là thành phố Phú Quốc “bằng xương bằng thịt” chứ không phải là tin đồn như câu chuyện đặc khu trước đây. Cú hích đô thị đã tạo sức bật mạnh mẽ cho thị trường BĐS, đặc biệt tại nam đảo - nơi được định hướng trở thành trung tâm mới với hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Phú Quốc lên thành phố như một cú huých để BĐS nam đảo phát triển mạnh mẽ.

Nhận định về tiềm năng BĐS nam đảo, GS Đặng Hùng Võ khẳng định, địa hình nam đảo tạo nên cảnh quan đặc biệt đẹp, phù hợp với đầu tư khai thác du lịch nghỉ dưỡng siêu sang. Giá đất lại đặc biệt phù hợp cho các dự án đón đầu xu thế phát triển đô thị.

“Giá đất Phú Quốc hiện khá thấp, chỉ tương đương đô thị loại II trên đất liền. Chỉ sau 10 năm nữa, thành phố Phú Quốc sẽ trở thành đô thị loại I, tôi tin giá đất có thể tăng gấp hai, ba lần. Nhìn để thấy đầu tư rất có lợi”, ông Võ đánh giá.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, khi trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, sức hút của BĐS Phú Quốc càng gia tăng mạnh. Không chỉ có vị thế chính trị cao hơn, được đầu tư mạnh hơn về hạ tầng và nguồn nhân lực, bộ máy hành chính có thẩm quyền cao hơn… Phú Quốc lên thành phố sẽ tạo ra hiệu ứng bùng nổ. Nhân lực chất lượng cao đổ về cùng làn sóng dịch chuyển về thành phố sẽ thúc đẩy việc phát triển các khu đô thị mới trên đảo, vừa phục vụ nhu cầu sống hiện đại, văn minh, vừa mở ra khả năng kinh doanh thương mại tại chỗ.

“Thành phố Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, do đó BĐS thương mại, nghỉ dưỡng ở những vị trí thuận lợi sẽ thành cỗ máy in tiền”, ông Nghĩa nhận định.

Đón đầu cơ hội này, tại Nam Phú Quốc đã hình thành khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi nằm tại vị trí trung tâm phường An Thới. Khu đô thị sẽ vận hành trong năm nay để đón dòng chuyển dịch dân cư từ đất liền ra đảo khi Phú Quốc lên thành phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch tại đây. Cùng với đó, sự ra đời của tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên tại Phú Quốc mang tên Sun Grand City Hillside Residence hứa hẹn tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho sự đổi thay của Phú Quốc trong tương lai.

Sun Grand City Hillside Residence nằm tại vị trí đắc địa, mang đến giá trị 3 trong 1: Đầu tư – nghỉ dưỡng -sống vượt trội.

Sun Grand City Hillside Residence chiếm vị trí lõi trung tâm của trung tâm mới phía nam thành phố Phú Quốc, tâm điểm của hệ sinh thái Sun Group - nơi quy tụ loạt công trình biểu tượng. Sở hữu vị thế hiếm có, Sun Grand City Hillside Residence mang đến cho chủ sở hữu tầm nhìn ba trong một đắt giá: Nhìn ngắm biển trời lam ngọc, thưởng lãm những công trình biểu tượng (ga đi cáp treo Hòn Thơm, Central Village, cầu Hôn…) và cảm nhận nhịp sống, sự chuyển mình, đổi thay của thành phố. Cùng với đó, hệ thống tiện ích đa dạng và cao cấp như bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc với hệ thống sky lounge và sân vườn, hệ thống shophouse dưới chân nhà, cảnh quan sân vườn, gym... mang đến cho cư dân cuộc sống trọn vẹn, đa trải nghiệm.

Khi Phú Quốc lên thành phố, sự ra đời của Sun Grand City Hillside Residence được ví như những viên gạch nền móng, kiến thiết đô thị văn minh, đáng sống ở Phú Quốc, mang đến giá trị ba trong một: Đầu tư – nghỉ dưỡng – sống vượt trội. Với vai trò là một thành tố trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng của Sun Group, Sun Grand City Hillside Residence hứa hẹn là điểm đến đầy đủ dịch vụ không chỉ nghỉ dưỡng mà còn có vui chơi, giải trí, mua sắm… Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa nhận định: “BĐS trong hệ sinh thái như vậy có cơ hội lớn để kinh doanh dịch vụ du lịch, đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Giá trị chỉ có tăng chứ không giảm”.

