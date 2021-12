Bất động sản Long An kỳ vọng 'cất cánh' cuối năm

Bước vào những tháng cuối năm, bất động sản Long An ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Cuối năm là một trong những thời điểm thanh khoản tốt nhất trong năm. Tại TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương,... sau thời gian dài bị “nén chặt” do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường bắt đầu ghi nhận tín hiệu lạc quan.

Dấu ấn thị trường BĐS Long An

Dịch bệnh từng bước được kiểm soát và tỷ lệ tiêm vaccine tăng là động lực cho thị trường bất động sản. Theo Savills, trong quý III tại TP.HCM, hầu hết giao dịch đến từ nguồn cung mới, chiếm 57% tổng lượng bán, trong đó tỷ lệ hấp thụ gần 68%. Điều này cho thấy nhu cầu ở thị trường phía nam vẫn tốt dù suốt một thời gian dài bị “án binh bất động” do dịch bệnh.

Tình hình giao dịch sản phẩm biệt thự, nhà phố tại TP.HCM. Nguồn: Savills.

Trên đà hồi phục chung của thị trường bất động sản, không riêng TP.HCM, các tỉnh thành lân cận cũng ghi nhận tín hiệu đáng mừng. Có thể kể đến Long An - một trong những địa phương có nhiều lợi thế về quỹ đất cũng như mặt bằng giá bán.

Việc Long An vượt cả TP.HCM và Bình Dương, trở thành nơi thu hút dòng vốn FDI lớn nhất cả nước, chiếm 19% tổng vốn đầu tư, cũng là động lực giúp bất động sản địa phương “cất cánh". Theo báo cáo từ batdongsan.com, trong tháng 9/2021, mức độ quan tâm bất động sản tại Long An tăng 30%, giá nhà phố, biệt thự được rao bán tăng 3%.

Cùng với đó, viễn cảnh huyện Bình Chánh lên quận tạo nên hấp lực mới cho nhà đầu tư tại phía tây, trở thành cực đối trọng với TP Thủ Đức ở phía đông. Kéo theo đó, các dự án sẽ được quy hoạch bài bản với hạ tầng đồng bộ và môi trường sống đạt chuẩn. Với vị trí chiến lược giáp ranh Bình Chánh, nối giữa TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bất động sản Long An cũng có chuyển biến tích cực.

Lựa chọn sống ở một số tỉnh thành lân cận không quá xa TP.HCM giúp người mua nhà giải quyết được nhiều bất cập của cuộc sống đô thị như ùn tắc giao thông, khói bụi, đồng thời thỏa mãn nhu cầu sống xanh. Thực tế, các đô thị lớn luôn ghi nhận tình trạng thiếu hụt diện tích cây xanh. Báo cáo từ Tổng cục Môi trường cho biết toàn TP.HCM có hơn 445 ha công viên, chỉ chiếm khoảng 0,2% diện tích.

Hơn nữa, giá bán bất động sản tại các tỉnh vùng ven lại hợp lý, chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhất là sau khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát. Do đó, xu hướng giãn dân từ trung tâm về các đô thị vùng ven ngày càng tăng.

Theo nhận định của đại diện Công ty dịch vụ bất động sản Collier, đối với các nhà đầu tư cá nhân, nhà ở tại các khu vực vùng ven TP.HCM là phân khúc đáng được cân nhắc trong năm 2022. Sản phẩm với giá thành phù hợp, chất lượng không gian sống và tiện ích cao sẽ là lựa chọn hợp lý để đầu tư lâu dài.

Người mua chuộng không gian sống khỏe

Bên cạnh lực đẩy quy hoạch, hạ tầng, môi trường sống, thị trường giờ đây tập trung vào xu hướng đầu tư thông minh và sàng lọc kỹ lưỡng hơn. Các mô hình bất động sản được quan tâm có thể kể đến là bất động sản tích hợp "all in one", bất động sản thông minh, bất động sản sức khỏe…

Cùng với tiêu chí về không gian sống xanh, người mua nhà lựa chọn dự án bất động sản đảm bảo các giá trị khác như sức khỏe tinh thần, nghỉ dưỡng tại gia, đáp ứng đa dạng nhu cầu… Thành công với chuỗi khu đô thị tích hợp tiện ích đạt chuẩn quốc tế, khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An) do Nam Long Group làm chủ đầu tư được kỳ vọng đáp ứng tốt những giá trị này.

Khu đô thị Waterpoint nằm giáp sông. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ phía tây TP.HCM, điểm trung chuyển đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Waterpoint là một trong những dự án có quy mô lớn nhất khu vực với tổng diện tích 355 ha, quy hoạch thành 5 phân khu.

Liên tục giới thiệu ra thị trường từ quý IV/2019 đến nay, gần 1.000 sản phẩm biệt thự, nhà phố dòng Valora của dự án đã được bàn giao. Sắp tới, các sản phẩm thuộc bộ sưu tập hạng sang The Aqua trong phân khu Aquaria sẽ tiếp tục ra mắt thị trường.

Bến tàu tại khu compound The Aqua. Ảnh phối cảnh.

Theo đại diện dự án, bộ sưu tập The Aqua tại Waterpoint hứa hẹn trở thành điểm hẹn của giới thượng lưu ở phía nam. Các compound The Aqua có vị trí đẹp nhất phân khu Aquaria nhờ trải dài bên vịnh cảng nước ngọt nhân tạo 8,6 ha và công viên ven sông Vàm Cỏ Đông 3,5 ha. Ở đây, mỗi chủ nhân có thể cảm nhận sự giao hòa của môi trường sông nước trong lành và không gian sống hiện đại, tiện nghi.