Bất động sản hưởng lợi khi cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thiện

Với việc tái khởi động tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, bất động sản khu phía tây sẽ có nhiều lợi thế.

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu từ nút giao lộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An) và kết thúc tại nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai). Tuyến đường dự kiến dài 55 km, tổng vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng . Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư là 9.890 tỷ đồng sẽ giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc này còn giúp kết nối mạng đường cao tốc - quốc lộ với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, Sao Mai - Bến Đình và Sân bay quốc tế Long Thành.

Đây được xem là con đường thương mại triệu USD, giúp các doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa, tận dụng lợi ích từ nhiều hệ thống hạ tầng giao thông đang phát triển tại khu vực.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành tái khởi động.

Trước đây, từ các khu công nghiệp ở khu vực huyện Nhà Bè, hàng hóa vận chuyển đến các tỉnh miền Đông như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc về hướng miền Tây phải tốn 2-3 tiếng. Với cao tốc Bến Lức - Long Thành, khoảng cách và thời gian vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong khu vực này sẽ thay đổi đáng kể.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hình thành tuyến đường cao tốc liên vùng và tạo thành một phần của tuyến hành lang kinh tế phía Nam thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) từ Bangkok qua Phnôm Pênh, TP.HCM - Vũng Tàu.

Cùng với những lợi ích kinh tế mang lại, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của bất động sản lẫn mức sống của người dân dọc hai bên tuyến đường. Nắm bắt cơ hội đó, Thắng Lợi Group đầu tư và phát triển khu đô thị vệ tinh The Sol City với các tiện ích sống - làm việc - giải trí hiện đại, hướng đến sự cân bằng và gần gũi với thiên nhiên.

Phối cảnh dự án đại đô thị vệ tinh The Sol City.

Dự án The Sol City nằm tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, kết nối trực tiếp với Cảng Quốc tế Long An - 835B - vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành - vành đai 3 trong tương lai. Dự án có diện tích 103 ha, với trung tâm đang được khởi công là The Sol Center. Theo nhà đầu tư và phát triển dự án Thắng Lợi Group, The Sol Center sẽ có 633 nền nhà phố và nền shophouse.

Là khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và giải trí nhưng vẫn đảm bảo yếu tố cân bằng và tôn trọng tự nhiên, The Sol City dành 43.000 m2 cho các công trình và tiện ích liên hoàn, nơi cư dân và chuyên gia có thể sống, làm việc và thư giãn mỗi ngày. Các tiện ích nổi bật có thể kể đến là bến thuyền kayak, sân bóng đá mini, khu trải nghiệm Montessori, khu vườn zen Nhật Bản, clubhouse Central House…

Hướng về thiên nhiên, dự án The Sol City sẽ mang đến cuộc sống trọn vẹn cho cư dân. Dự án được Thắng Lợi Group kỳ vọng tạo đột phá tại thị trường phía tây, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.