Bất động sản cuối năm giá tăng nhẹ, xuất hiện nhóm nhà đầu tư mới

Các giao dịch bất động sản nhà ở tại TP.HCM cuối năm được đánh giá sẽ diễn ra chậm, tuy nhiên mức giá có xu hướng tăng nhẹ từ nay đến đầu 2021.

Trở về TP.HCM làm việc sau một thời gian học tập ở nước ngoài, chị Tố An (30 tuổi) đang tìm kiếm một căn hộ 2 phòng ngủ với tầm giá hơn 4 tỷ đồng tại khu vực gần trung tâm thành phố như quận 4, quận 2, Bình Thạnh... để thuận tiện trong việc sinh hoạt, di chuyển.

"Ban đầu tôi nghĩ rằng dịch Covid-19 sẽ khiến thị trường khó khăn, giá nhà giảm đi phần nào, tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy", chị nói.

Trong hơn một tháng qua, chị An cùng gia đình đã đi xem rất nhiều dự án trong thành phố, gồm cả các chung cư đã đi vào sử dụng và dự án chưa bàn giao. Mặc dù môi giới cho biết một số người đầu tư chuyên nghiệp đang gặp khó khăn khi phải vay ngân hàng nên có nhu cầu bán tài sản, chị cho rằng mình không đủ may mắn để gặp được những trường hợp này. Chính vì vậy, đến nay gia đình chị vẫn chưa tìm được căn nhà ưng ý với mức giá phù hợp.

"Tôi đã đi xem và hỏi rất nhiều chủ nhà nhưng thấy giá không giảm chút nào. Những người tôi gặp, dù là người đầu tư sở hữu nhiều tài sản vẫn khá bình thản với tâm lý nếu không bán được giá mong muốn, họ sẽ để nhà trống thay vì hạ giá", chị Tố An cho biết.

Theo đánh giá của các chủ đầu tư, chị Tố An thuộc nhóm đối tượng trẻ tiềm năng của thị trường căn hộ TP.HCM với số lượng ngày càng đông, thu nhập tăng cao đồng thời có sự cởi mở trong việc vay vốn ngân hàng để sở hữu căn nhà đầu tiên.

Nhờ nguồn cầu lớn, các chủ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ một tâm thế tự tin về khả năng tiêu thụ của thị trường.

Tính đến hết quý III, thị trường căn hộ TP.HCM có sự phục hồi nhẹ so với thời điểm đầu năm về cả nguồn cung và mức độ tiêu thụ. Giá căn hộ chào bán cũng ghi nhận mức tăng 10-15% so với đầu năm.

Đánh giá về thị trường bất động sản nhà ở hiện nay, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Việt An Hòa cho rằng thị trường đang có xu hướng chậm lại. Giá căn hộ hiện neo ở mức rất cao, còn nhà phố và nhà liền thổ có xu hướng chững lại sau một thời gian giảm nhẹ vì dịch Covid-19.

Cụ thể, căn hộ khu Đông có giá chào bán tương đối cao và tăng 15-20% so với đầu năm, nhưng mức độ tiêu thụ của thị trường khá tốt.

Bất động sản khu vực phía Đông thành phố được dự báo tiếp tục tăng tùy vào từng khu vực thay vì tăng ồ ạt như trước. Ảnh: Chí Hùng.

"Tình trạng này diễn ra bởi 2 lý do, thứ nhất là nguồn cung thị trường khan hiếm, thứ hai là đề án thành lập Thành phố Thủ Đức tiếp tục là một tín hiệu kích thích giá nhà khu Đông. Tuy nhiên, khu vực giá cao mà vẫn có những thông tin tốt là một hiện tượng khá lạ lẫm", ông Trần Khánh Quang nói với Zing.

Nhìn vào cuối năm 2020, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group kỳ vọng nguồn cung thị trường sẽ cải thiện do các chủ đầu tư đang có kế hoạch triển khai mùa kinh doanh cuối năm với nhiều dự án mới, từ đó khách hàng sẽ có thêm sự lựa chọn.

Ông Phúc cho rằng do lượng sản phẩm chung cư khá khan hiếm nên giá vẫn ổn định, duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng lên nếu nguồn cung không được cải thiện. Bên cạnh đó, mức giá của sản phẩm còn phụ thuộc vào chiến lược của chủ đầu tư, những sản phẩm tốt vẫn sẽ có giá bán cao nhưng với các sản phẩm không có nhiều lợi thế, chủ đầu tư phải điều chỉnh mới có thể kinh doanh được.

"Với những thông tin quy hoạch, khu vực Thành phố Thủ Đức đã tăng giá rất nhanh và xu hướng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, tốc độ tăng sẽ được điều chỉnh theo từng khu vực, tùy thuộc vào thông tin về quy hoạch và những tuyến giao thông kết nối", ông Phúc bình luận.

Về thị trường nhà phố, nhà liền thổ, ông Trần Khánh Quang đánh giá so với các quý trước, thị trường này bắt đầu chững lại.

Tâm lý chủ nhà không có nhu cầu bán chiết khấu, giảm giá, nên giá nhà đang đứng lại và dự kiến từ nay đến cuối năm không giảm. Đây là một tín hiệu cho thấy thị trường đang vận động theo xu hướng tích cực. Trong thời gian qua, một số khu vực đã có giảm giá và ra hàng thành công. Giai đoạn cuối 2020 và đầu 2021, theo ông Quang dự đoán, giá nhà liền thổ tiếp tục tăng nhẹ 3-5% so với đầu năm

“Từ đầu năm đến nay, không có làn sóng bán giảm giá, cắt lỗ mà chỉ có các sản phẩm rao bán có đàm phán. Nếu người mua khéo léo, biết cách thương lượng và gặp đúng người chủ có nhu cầu bán mới có thể chốt được ở mức giá tốt”, ông Quang nói.

Các khu vực giảm giá nhẹ là những nơi nằm xa trung tâm, tập trung nhiều dân đầu tư như: Đồng Nai, Long An, Bình Dương… Ở TP.HCM, huyện Củ Chi là khu vực giảm mạnh nhất với khoảng 5-10%.

Theo ông Ngô Quang Phúc, trong thời gian tới, nhà liền thổ vẫn sẽ ổn định. Tuy nhiên, đặc thù của dòng sản phẩm này là có giá trị rất lớn, từ khoảng 10 tỷ đồng trở lên, điều này khiến tính thanh khoản của sản phẩm giảm. Đa số người mua chỉ sở hữu tài chính 2- 3 tỷ đồng cho căn hộ chung cư và trên dưới 5 tỷ đồng đối với nhà liền thổ. Mặc dù vậy, ông cho rằng giá nhà liền thổ sẽ vẫn tăng nhẹ và không đồng đều tùy theo vị trí trong thời gian tới.

Theo dự báo của DKRA, trong quý IV, nguồn cung đất nền mới tiếp tục khan hiếm khi không có nhiều dự án mới mở bản. Các dự án ra mắt thị trường tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 9... nhưng là các dự án có quy mô nhỏ.

Ông Phúc đánh giá các sản phẩm đất nền có pháp lý tốt vẫn sẽ có sự hấp dẫn, thu hút khách hàng. Tuy nhiên, thị trường đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ sau vụ việc của Địa ốc Alibaba, khách hàng bị ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ về vấn đề pháp lý của đất nền.

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư mua đất ở vị trí quá xa, thiếu kết nối giao thông khiến lợi nhuận không tăng như kỳ vọng. Mặc dù vậy, những sản phẩm có vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín và tiềm năng đầu tư cao vẫn sẽ thu hút giới đầu tư.

Ông Trần Khánh Quang dự báo đất nền cuối năm 2020 tiếp tục giao dịch chậm, giá không giảm mà có thể sẽ tăng 5%. Trong tương lai, các khu vực càng xa trung tâm lại càng có giá bởi đất trung tâm đã quá cao.

Một dự án đất nền tại xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HB.

“Trước kia ở Long An, chúng ta chỉ để ý đến Đức Hòa, Cần Giuộc tuy nhiên đến nay thị trường đã lan ra đến khu vực Bến Lức. Tại Bình Dương trước đây mọi người chỉ đầu tư ở Thủ Dầu Một, đến nay khu vực Dĩ An, Thuận An giá bán từ đầu năm đến nay đã tăng 15-20%, mặc dù giao dịch rất chậm. Thứ nhất là do nguồn cung rất ít, thứ hai là lượng tiền trong dân vẫn ưa thích đầu tư vào bất động sản thay vì sản xuất kinh doanh”, ông Quang phân tích thêm.

Theo ông Ngô Quang Phúc và ông Trần Khánh Quang, xu hướng các nhà đầu tư cơ cấu lại tài sản và có tâm lý thận trọng tiếp tục gia tăng.

"Người mua nhận thấy giá bất động sản đã ở mức rất cao, một số nơi tăng gấp 2-3 lần, đây là mức tăng khủng khiếp. Hiện nay, nhà đầu tư chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất vẫn đang kỳ vọng giá tăng lên, trong khi nhóm còn lại muốn bán đi và giữ tiền mặt, khi nào thời điểm an toàn hơn mới quay lại thị trường", Tổng giám đốc Phú Đông Group phân tích.

Nhìn nhận về tâm lý nhà đầu tư, ông Quang cho rằng kể từ nay đến cuối năm, giới đầu tư sẽ tiếp tục tái cơ cấu và có thể bán bất động sản để giữ tiền mặt vì chưa thể kỳ vọng vào thị trường 2021. Với các nhà đầu tư, các sản phẩm cần phải có tính thanh khoản tốt mới có thể trụ lại được.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đang xuất hiện một số nhà đầu tư mới gia nhập thị trường trong thời gian qua.

"Xu hướng thị trường không sụt giảm ồ ạt vì chỉ cần một nhà đầu tư mới nhỏ lẻ xuất hiện cũng có thể cân bằng phần nào cho thị trường. Điều này cho thấy số người đầu tư vào và người rút vốn ra đang ngang nhau. Đối với các sản phẩm mới, nhóm nhà đầu tư lâu năm có kinh nghiệm chỉ chiếm khoảng 10-20%. Còn lại phần lớn sức hấp thụ của thị trường nhờ vào các nhà đầu tư mới", ông Quang nói thêm.

Đồng thời, các chủ đầu tư đang đưa ra nhiều chính sách về tài chính, kích thích và thu hút nhà đầu tư mới, khiến họ phấn khích. Các dự án mới tập trung vào chiến lược cạnh tranh để thu hút khách hàng thu nhập ổn định, muốn đầu tư thêm bất động sản thứ hai.

Về chất lượng sản phẩm, ông Phúc nhìn nhận trên thị trường có những dự án có mức tăng tốt và được thị trường đánh giá vẫn sẽ tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên cũng có nhiều dự án tăng ảo, đòi hỏi người mua cần sáng suốt.