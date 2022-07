Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở Đông Hà

Tối 7/7, Công an TP Đông Hà phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Xuân Công (SN 1993, trú xóm 5, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Lúc 21h26 ngày 4/7, Lê Xuân Công điều khiển môtô hiệu Wave không gắn biển số lưu thông trên đường Hùng Vương đi Điện Biên Phủ (TP Đông Hà), thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hậu ( trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển xe hiệu wave RS đỏ, BKS 74H2-3947, sau xe chở chị Nguyễn Thị Lợi (trú khu phố 2, phường Đông Thanh, Đông Hà) đang đi trên đường Hùng Vương hướng cùng chiều. Đối tượng Lê Xuân Công và phương tiện gây án. Công liền áp sát phía bên trái xe của chị Hậu. Khi đến trước cổng phụ trung tâm Hội Nghị tỉnh Quảng Trị, lợi dụng lúc các chị Lợi và chị Hậu không để ý, Công đã giật ở cổ chị Lợi một sợi chuyền 4 chỉ vàng 18k, làm chị Hậu ngã xe rồi tẩu thoát. Cũng với hành vi tương tự, lúc 20h50 ngày 5/7, khi phát hiện chị Nguyễn Thị Thảo (trú khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, Đông Hà) điều khiển môtô lưu thông trên đường Hùng Vương (Đông Hà) hướng đi Lý Thường Kiệt, Công áp sát từ phía sau bên trái xe chị Thảo và giật của chị một dây chuyền 3 chỉ vàng 18K. Ít phút sau đó, lúc 20h57 cùng ngày 5/7, Công đã cướp giật của chị Lê Thị Thanh Hoa (trú khu phố 1, phường 1, Đông Hà) một sợi dây chuyền vàng Ý trị giá 20 triệu đồng khi chị Hoa đang đi môtô lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ Trung tâm văn hóa tỉnh về chợ Đông Hà. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Công về hành vi cướp giật tài sản. Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh Nhóm của Dũng, Quyền và Sinh gây ra trót lọt 11 vụ trộm cắp tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trước khi bị công an bắt giữ.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-gay-hang-loat-vu-cuop-giat-tai-san-o-dong-ha-i659639/