Bắt đối tượng dùng kiếm chém người ở quán ăn đêm

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Hoàng Công Trọng (SN 2000, trú tại xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) cho Công an huyện Mỹ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, rạng sáng 29/3/2021, xuất phát từ mâu thuẫn ở quán ăn đêm trước đó, tại khu vực đầu cầu Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, nhóm của Hoàng Công Trọng đã dùng kiếm chém anh D. (SN 1991) gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 29/12/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trọng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Công Trọng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Ngày 11/10, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Trung Phụng bắt giữ Hoàng Công Trọng ở khu vực hồ Ba Mẫu.

Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mỹ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.