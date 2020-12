Bắt đôi tình nhân trên đường trốn sang Campuchia

Huy mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng nhân tình tìm cách trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/12, Công an tỉnh An Giang đã bàn giao Nguyễn Tiến Huy (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho Công an TP.HCM tiến hành điều tra về tội Vận chuyển trái phép ma túy.

Theo cảnh sát, 4 ngày trước, Huy bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm vì tội danh trên. Khi bị bắt, Huy đang đi cùng với Võ Thị Trúc Linh (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Huy bị bắt khi đang bỏ trốn cùng nhân tình. Ảnh: Nhật Linh.

Cảnh sát cho biết ngày 27/10, Huy đang mua bán trái phép ma túy thì bị Công an quận 4 (TP.HCM) bắt giữ.

Cảnh sát đã tạm giữ 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Huy khai nhận sống như vợ chồng với Linh. Cô gái này bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho người tình trong việc mua bán ma túy.

Trong thời gian bị bắt tạm giam để điều tra, Huy đã bỏ trốn. Người đàn ông này đã liên lạc với Linh, bàn bạc cùng nhau lẩn trốn nhiều nơi.

Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Linh.

Ngày 2/11, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Huy, đồng thời thông báo truy tìm Linh.

Chiều 4/12, Huy và Linh cùng đi xe khách đến xã Phước Hưng (huyện An Phú), tìm cách trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hai người sau đó được Công an tỉnh An Giang bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.