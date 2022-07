Bắt cựu công an phường ở quận Đồ Sơn

Từ đơn tố cáo của người dân, cơ quan điều tra bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Cường với cáo buộc chiếm đoạt ôtô của bị hại.

Ngày 26/7, Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Cường (30 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Bàng La, quận Đồ Sơn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Động thái trên diễn ra sau khi Công an Hải Phòng nhận được đơn của anh N.S.Đ. (ở huyện Kiến Thụy) tố cáo ông Cường có hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân.

Sau khi thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 25/7, Giám đốc Công an Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Nguyễn Khắc Cường.

Nhà chức trách cáo buộc bị can này lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản là ôtô nhãn hiệu KIA của anh N.S.Đ. Hành vi của ông Cường đủ căn cứ cấu thành tội danh quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo điều luật trên, người nào bị kết án chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng trở lên, thì bị phạt các mức án từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 20 năm tù.