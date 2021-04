Bắt cướp có hung khí, 2 phụ nữ được thưởng nóng

Nghe tiếng nạn nhân tri hô, 2 phụ nữ ở An Giang đã vây bắt kẻ cướp dây chuyền rồi giao cho công an.

Sáng 29/4, đại tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho bà Neáng Kim Sone (48 tuổi) và Neáng Chếk (61 tuổi, cùng ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) vì có thành tích bắt cướp.

Đại tá Mai Văn Nói trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho bà Neáng Kim Sone và Neáng Chếk (trái). Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 6/4, bà Trần Thị Bạch Yến (66 tuổi, ngụ xã Châu Lăng) bị người bán vé số là Trần Thị Loan (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) giật sợi dây chuyền bằng vàng khi đang ngủ trên võng.

Giật mình tỉnh giấc, bà Yến kháng cự thì bị Loan dùng dao nhọn đâm vào cổ.

Nghe tiếng nạn nhân tri hô, bà Sone và Chếk từ chạy đến vây bắt Loan giao công an xã.