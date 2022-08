Bắt con nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sau khi bắt con nợ về nhà, Huỳnh Tấn Tịnh, Nguyễn Tiến Nam, Đỗ Trọng Phát đánh đập, đe dọa tính mạng của Phi và Thưởng.

Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về 2 tội danh Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

5 đối tượng trong nhóm này là Hồ Hoàng Sa Ri (SN 2004, trú ở khu phố Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây); Trần Trung Tín (SN 2001, trú ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông); Lê Trần Long (SN 2000, trú ở khu phố Bàn Nham Bắc, phường Hòa Xuân Tây); Đỗ Trọng Phát (SN 2000) và Huỳnh Tấn Tịnh (SN 2001, trú ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vào chiều 2/3, Nguyễn Tiến Nam (SN 1992, trú ở khu phố Bàn Nham Bắc, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) rủ Trần Trung Tín, Huỳnh Tấn Tịnh, Lê Trần Long và Hồ Hoàng Sa Ri, Đỗ Trọng Phát đến phòng trọ ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa để đòi nợ tiền và đã bắt giữ hai “con nợ” là Trần Thanh Phi (SN 2004), Lê Hồ Quý Thưởng (SN 2003, cùng trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) đưa về nhà của Nguyễn Tiến Nam. Tại đó, Huỳnh Tấn Tịnh, Nguyễn Tiến Nam và Đỗ Trọng Phát, đánh đập, đe dọa tính mạng của Phi và Thưởng.

5 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa bắt tạm giam chiều 2/8.

Đến 15h cùng ngày, cả nhóm tiếp tục ép buộc nạn nhân lên xe máy chở đến nhà của Phạm Đức Thân (SN 2001, trú ở khu phố Phước Lương, phường Hòa Xuân Tây) để tiếp tục đánh đập, ép buộc Phi và Thưởng viết giấy nhận nợ tiền, rồi mua dây rút bằng nhựa trói 2 tay nạn nhân ra phía sau, đồng thời dìm đầu của Phi vào thùng nước. Một lát sau bọn chúng mở trói, cưỡng ép nạn nhân điện thoại cho người thân mang tiền đến trả nợ mới được tha.

Lo sợ tính mạng bị đe dọa, Trần Thanh Phi điện thoại nhờ người bạn là Nguyễn Thành Luân (SN 1998, trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh) tìm nơi mượn 6 triệu đồng mang đến nhà của Thân để trả nợ ngay trong đêm. Đến lúc đó, Nam cùng đồng bọn mới thả Phi và Thưởng về nhà.

Từ kết quả điều tra, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Tiến Nam về tội danh Bắt giữ người trái pháp luật. Sau thời gian mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên, đồng thời khởi tố bổ sung tội danh Cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Tiến Nam. Theo đó, đến lúc này, 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh nêu trên.