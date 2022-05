Bắt cóc con riêng của người tình để ép về ở cùng

Minh khai mục đích bế cháu P. đi là để ép chị T. phải về chung sống với mình ở Thái Nguyên.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình (Thái Nguyên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Văn Minh (33 tuổi, trú TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Cháu bé được giải cứu an toàn.

Trước đó, ngày 1/5, Công an xã Thịnh Vượng (Nguyên Bình) nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (33 tuổi, trú huyện Hà Quảng, Cao Bằng) về việc con trai chị là cháu N.H.P. (sinh tháng 1/2022) bị Trương Văn Minh bắt đi, dù chị T. không đồng ý và ngăn cản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nguyên Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng thời cử ngay tổ công tác đến TP Phổ Yên để điều tra, xác minh.

Đến ngày 2/5, tổ công tác Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Thành Công, TP Phổ Yên đã giải cứu thành công cháu bé tại nhà của Trương Văn Minh và trao trả cháu bé về cho gia đình, đồng thời đưa Minh về Công an huyện Nguyên Bình tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Minh khai bản thân có quan hệ tình cảm với chị N.T.T., do hai bên có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên Minh đã có hành vi bế cháu P. (là con riêng của chị T.) xuống nhà Minh ở tỉnh Thái Nguyên. Minh khai mục đích bế cháu P. đi là để ép chị T. phải về chung sống với mình ở Thái Nguyên.

Bản thân Minh là người nghiện ma túy. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.