Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.

Ngày 27/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trần Thị Thảo Trang (40 tuổi, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bà Trang bị cáo buộc liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi, ở tỉnh An Giang) cầm đầu. Khám xét nơi ở của bị can và tiệm vàng Thảo Kim Thành), công an đã thu giữ các tài liệu, tang vật.

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đầu thú 2 đàn em của bà Trang là Nguyễn Hồng Cam (29 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (37 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình).

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với chủ tiệm vàng ở An Giang. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 13/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với vai trò cầm đầu.

Người phụ nữ này bị cáo buộc điều hành đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam bị triệt xóa cuối năm 2020. Sau 8 tháng lẩn trốn, hồi tháng 7, bà Hạnh bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các vụ án liên quan bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh đều phức tạp, có sự tham gia của nhiều người, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh vào diện theo dõi và chỉ đạo.

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với 4 chủ tiệm vàng ở TP Châu Đốc, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (51 tuổi), Dương Công Cường (61 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ở TP Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ở TP.HCM) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Họ đều liên quan đường dây buôn lậu do bà trùm Mười Tường cầm đầu.

Công an tỉnh An Giang cho biết đã nắm rõ quá trình hình thành đường dây, các thủ đoạn cũng như những người có liên quan. Nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng vụ án.