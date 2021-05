Bất chấp dịch bùng phát, hàng trăm người quyết leo Everest

Hàng trăm người quyết tâm chinh phục đỉnh Everest khi mùa leo núi năm nay chỉ còn vài ngày, bất chấp Covid-19 đã xuất hiện ở “nóc nhà thế giới”.

“Dù virus corona đã lan đến điểm cắm trại an toàn nằm tại chân núi Everest, chưa ai bị ốm nặng hoặc tử vong do Covid-19 như tin đồn”, Mingma Sherpa, giám đốc quản lý Seven Summit Treks - công ty tổ chức thám hiểm lớn nhất tại Everest, nói với AP ngày 29/5.

Trong tháng này, 3 nhóm thám hiểm tới Everest hủy lịch trình sau khi có tin nhiều người bị ốm. Nhưng 41 đội còn lại, gồm hàng trăm người leo núi cùng hướng dẫn viên, vẫn tiếp tục chuyến đi trước khi thời tiết xấu dần vào tháng 6.

Trong mùa leo núi năm nay, 408 người nước ngoài được Nepal cấp phép leo Everest. Hỗ trợ những người này là nhóm người Sherpa bản địa và nhân viên ở lại trạm an toàn từ tháng 4.

Cùng tháng 4, một nhà leo núi người Na Uy trở thành người đầu tiên xét nghiệm dương tính tại trạm an toàn của Everest. Sau khi được trực thăng đưa tới Kathmandu, thủ đô Nepal, người này được chữa trị và trở về nhà.

Một năm sau khi đỉnh Everest bị đóng cửa do Covid-19, hàng trăm nhà leo núi đang gấp rút lên đường khi mùa leo núi năm nay chỉ còn vài ngày. Ảnh: AP.

Hướng dẫn viên nổi tiếng người Áo Lukas Furtenbach là một trong những người quyết định hủy chuyến thám hiểm vào tháng này do nỗi lo Covid-19.

Sau khi trở về từ Everest, ông Furtenbach ước tính hơn 100 nhà leo núi và nhân viên hỗ trợ đã mắc virus corona.

Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, ông khẳng định có rất nhiều ca nhiễm ở trạm an toàn, vì có thể nghe thấy tiếng ho phát ra từ trong lều.

Cũng vào tuần trước, Trung Quốc thiết lập “dải phân cách” trên đỉnh Everest nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus corona từ phía những người leo núi tại Nepal.

Ngược lại, giới chức Nepal gạt bỏ tin tức về Covid-19 tại Everest vì dường như lo ngại sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn, theo AP.

Sau một năm đóng cửa và không có thu nhập từ người leo núi, Nepal tỏ ra rất hy vọng vào mùa leo núi năm nay.

Mùa leo núi Everest năm nay đi cùng đợt bùng phát dịch mạnh tại Nepal. Hôm 28/5, quốc gia này ghi nhận thêm 6.951 ca dương tính với virus corona và 96 ca tử vong. Hiện, Nepal có tổng cộng 549.111 ca nhiễm và 7.047 ca tử vong do Covid-19.