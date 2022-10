Bắt cán bộ địa chính ở Nghệ An huy động vốn rồi chiếm đoạt tiền tỷ

Trần Văn Giang là cán bộ địa chính xã đã huy động vốn của nhiều người để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Giang (SN 1984), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giang từng là cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP Vinh. Lợi dụng công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, Giang đã chủ động liên tiếp cận nhiều người quen biết từ trước để huy động vốn đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng vào những gì Giang “vẽ” ra về các lô đất mà chủ muốn bán lại để “đầu tư” và bảo đảm chắc chắn sẽ sinh lời, nhiều người xuống tiền để Giang lo mọi việc.

Đối tượng Trần Văn Giang.

Sau một thời gian, do hết khả năng chi trả vì nhiều bị hại đến đòi lại tiền “đầu tư”, Giang cũng chủ động viết đơn xin nghỉ việc và có ý định bỏ trốn.

Sau khi vào cuộc điều tra, củng cố đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an đã kịp thời triệu tập và bắt giữ đối tượng Trần Văn Giang.

Cơ quan công an cũng làm rõ các thửa đất mà Giang cung cấp cho nạn nhân là không có thật. Tất cả đất, nhà, ôtô mà đối tượng sử dụng đều đã thế chấp ngân hàng. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Giang chiếm đoạt, sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với chiêu bài trên, Trần Văn Giang đã thực hiện chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỷ đồng của các bị hại.