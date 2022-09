Bắt bảo vệ trường học nghi xâm hại học sinh lớp 6

Một bảo vệ trường mầm non trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bị bắt giữ vì bị tình nghi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 dẫn đến mang thai.

Ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ bảo vệ trường mầm non trên địa bàn vì nghi xâm hại tình dục bé gái học lớp 6 dẫn đến mang thai.

Trước đó, người nhà nạn nhân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Quế Phong tố cáo hành vi nêu trên của ông P.H. (SN 1952, bảo vệ trường mầm non).

Theo người nhà nạn nhân, sau thời gian thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa cháu đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn một tháng. Gặng hỏi về các sự việc xảy ra, cháu đã cho biết, mình bị bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại.

Theo lời cháu bé, do nhà gần trường, cháu thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học và đã bị nhân viên bảo vệ trường xâm hại.



Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Quế Phong nhanh chóng xác minh thông tin và đã bắt khẩn cấp nhân viên bảo vệ trên. Qua lời khai ban đầu, đối tượng đã thú nhận hành vi của mình đối với bé gái.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.