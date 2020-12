Bắt băng nhóm dùng xe tải đi trộm liên tỉnh

Băng nhóm chuyên đến các tỉnh trộm cắp tài sản rồi dùng xe tải chở đi tiêu thụ. Họ đã trộm số tài sản hơn 830 triệu đồng.

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đã tạm giữ Nguyễn Thịnh Tiến (21 tuổi), Lê Thế Dũng (47 tuổi) và Trương Văn Lực (27 tuổi, cùng ngụ ở Bình Dương) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Khuya ngày 7/12, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ xe một xe tải do Tiến điều khiển.

Tiến bị bắt cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: Thanh Kiều.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe tải chở 2 môtô vật chứng của vụ trộm. Tiếp đó, Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ Dũng và Lực.

Qua làm việc, nhóm này khai không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Dũng và Lực điều khiển ôtô đi các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và huyện Dầu Tiếng. Tại đây, họ cạy cửa, bẻ khóa và đột nhập vào nhà dân.

Sau khi lấy được tài sản, Tiến điều khiển xe tải đến chở đi tiêu thụ. Băng trộm đã thực hiện 2 vụ trên địa bàn Thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng) và 6 vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Tây Ninh với tài sản ước tính hơn 830 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của những người này, Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện thêm 2 xe máy, 41 giấy đăng ký môtô các loại, 4 nhẫn bằng kim loại màu vàng và các dụng cụ trộm tài sản như ống nhòm, roi điện, xà beng, máy cắt cầm tay, bình xịt hơi cay, kìm…