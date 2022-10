Bắt băng nhóm chuyên thủ dao đi cướp ở TP.HCM

Công an quận 5, TP.HCM, cho biết vừa phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm cướp giật nguy hiểm, từng thực hiện nhiều vụ trên địa bàn.

Hiện công an tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, gồm: Hàng Phú Quý (29 tuổi), Lưu Thanh Tùng (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trung Tuấn (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Quách Tấn Tài (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Nhóm này khai nhận nghiện ma túy, rủ nhau đi cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Chúng luôn thủ dao bấm trong người, sẵn sàng tấn công lại khi nạn nhân chống trả hoặc người đi đường truy đuổi.

Bốn thành viên trong băng cướp khi bị bắt và tang vật. Ảnh: CA.

5h ngày 28/9, nhóm 4 nghi can rảo quanh các tuyến đường ở quận 5 để "săn mồi". Tại đường Hồng Bàng, phường 4, chúng giật được túi xách của một đôi nam nữ, bên trong có một số tài sản như: điện thoại iPhone 13 Promax, đồng hồ, ví tiền và 3 triệu đồng.

Khi nhận trình báo, trinh sát Công an quận 5 phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành truy xét. Mới đây, các trinh sát đã phục kích bắt được cả 4 nghi can.

Nhóm này khai ngoài vụ cướp giật trên, còn thực hiện 6 vụ khác cũng tại địa bàn quận 5. Công an quận 5 đang mở rộng điều tra.