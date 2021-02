Bắt 8 người lưu hành tiền giả

Thông qua mạng xã hội, Sơn mua tiền giả của một người ở TP.HCM để mang về An Giang tiêu thụ.

Ngày 2/2, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Sơn (30 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) cùng 7 đồng phạm về tội Lưu hành tiền giả.

Tối 23/1, ông Tô Hoàng Hiển ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang) đến công an xã trình báo về việc có 2 người dùng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua 2 thẻ cào điện thoại (loại 100.000 đồng một thẻ). Ông Hiển đã thu tờ tiền giả này và thối lại cho khách 300.000 đồng tiền thật.

Lê Thanh Sơn (thứ 5 từ trái qua) với các đồng phạm. Ảnh: Tiến Tầm.

Từ hình ảnh camera an ninh, công an tìm được người mua thẻ điện thoại là Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi, đồng bọn của Sơn). Sau khi Đạt bị bắt, Sơn và các đồng phạm đã ra đầu thú.

Sơn khai thông qua mạng xã hội Facebook, anh ta mua tiền giả của Lê Hoàng Mãi (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Đạt và các đồng phạm được Sơn giao tiền giả để đi mua thuốc lá, thẻ điện thoại tại các tiệm tạp hóa. Số tiền thật được nạn nhân thối lại, nhóm của Sơn dùng để mua ma túy sử dụng.

Cùng ngày, Lê Hoàng Mãi đã bị Công an TP.HCM bắt giữ về tội Làm và lưu hành tiền giả.