Bắt 6 thanh niên vụ đánh trọng thương đại úy công an ở Đồng Nai

Một đại úy công an ở Đồng Nai đang giải quyết mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên thì bị một số người hành hung gây thương tích.

Thông tin từ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chiều 20/4 cho hay cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hà Tùng (23 tuổi), Nguyễn Trường Khang (22 tuổi, cùng quê Cà Mau), Giáp Thanh Phú (25 tuổi), Huỳnh Thanh Phát (19 tuổi, cùng quê An Giang), Kiều Minh Đức (20 tuổi), Hồ Xuân Hùng (19 tuổi, cùng quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 19h ngày 10/4, nhóm của Tùng đến một quán ăn ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, để tổ chức tiệc sinh nhật cho một người trong nhóm.

Sau khi tan tiệc, nhóm này rủ nhau đến một quán karaoke ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, để hát. Riêng Phú, Khang và Phát rủ nhau vào khu công nghiệp Hố Nai chơi thì xảy ra xô xát với nhóm của N.H.L. (21 tuổi, quê Sóc Trăng) nên gọi điện cho nhóm của Tùng ra hỗ trợ đánh L.

Do bị đánh, L. đến chốt bảo vệ khu công nghiệp Hố Nai trình báo với đại úy Phạm Hồng Quán (đồn công an Khu công nghiệp Sông Mây - Hố Nai).

Trong lúc đại úy Quán đang làm việc với L. thì Tùng cùng nhóm bạn xông vào la lối, chửi bới. Đại úy Quán đã yêu cầu Tùng ra ngoài nhưng người này không chấp hành mà xô đẩy cán bộ công an.

Tiếp đó, Tùng chạy về quán karaoke nói với nhóm bạn đang ngồi hát ở đây mình bị công an đánh, rủ cả nhóm đi đánh lại.

Khi quay lại, họ thấy đại úy Quán đang làm việc với L. thì cùng xông vào phòng trực bảo vệ để đánh L. nhưng bị đại úy này ngăn lại.

Thấy nhóm này có hành động hung hãn, đại úy Quán đã dùng súng cao su bắn chỉ thiên thì bị nhóm của Tùng xông vào hành hung, gây thương tích sưng nề, bầm tím vùng mắt trái, chấn thương vùng đầu mặt.

Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Sau đó bị công an bắt giữ.