Bắt 44 người trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết công an tỉnh này vừa triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng .

Trước đó, sau nhiều ngày điều tra, ngày 11/7, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ, bắt giữ 44 người.

Các nghi phạm liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công An Nhân Dân.

Theo điều tra ban đầu đã xác định các nhóm này có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm này do Nguyễn Thái Học (41 tuổi, trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh) cầm đầu; nhóm do Bùi Văn Kiên (32 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) cầm đầu; nhóm của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (30 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) cầm đầu; nhóm của công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (43 tuổi, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), Lê Hồng Trung (44 tuổi, trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh), Vũ Thành Công (26 tuổi, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh) và Nguyễn Thế Đức (33 tuổi, trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương) cầm đầu.

Các nhóm này có nhiều cơ sở, chi nhánh tại các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang…

Theo cơ quan công an, các nhóm này hoạt động dưới 2 hình thức gồm yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ôtô, bìa đất…) với lãi suất 2.000-4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.