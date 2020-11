Bắt 4 người vận chuyển trái phép 51 kg vàng

Cảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông dùng thuyền máy vận chuyển trái phép 51 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người vận chuyển trái phép 51 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam để điều tra về tội Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Những người bị khởi tố gồm Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, cùng ở huyện An Phú), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng ở TP Châu Đốc).

Hải bị bắt giữ hôm 30/10 cùng tang vật là 51 kg vàng. Ảnh: Tiến Tầm.

Trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tuần tra trên tuyến biên giới. Cảnh sát phát hiện nhóm người đi thuyền máy từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Khi đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), nhóm người này cho thuyền tấp vào bờ, đưa các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ. Khi thấy cảnh sát ập đến, họ chống trả và lên xuồng máy tẩu thoát.

Hải bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật 51 kg vàng 9999. Hai ngày sau, Minh, Tâm và Bồ ra đầu thú.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, đây là vụ án phức tạp liên quan đến nhiều người có dấu hiệu "núp bóng” doanh nghiệp thực hiện hành vi buôn lậu vàng.

Bồ, Minh và Tâm (từ trái qua). Ảnh: Tiến Tầm.

Công an tỉnh An Giang tập trung rất nhiều lực lượng để làm rõ hành vi, tính chất, mức độ để tiến hành phá án. Quá trình triệt phá vụ án gặp không ít khó khăn do nhóm người buôn lậu rất manh động, chống trả quyết liệt.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng mở rộng điều tra vụ án.