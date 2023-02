Bắt 4 người, thu giữ gần 6.300 viên ma túy tổng hợp

Khám xét khẩn cấp chỗ ở trọ của Trần Đức Long, lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Ngày 20/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng tiến hành đấu tranh, bắt giữ Trần Đức Long, Nguyễn Văn Hóa, Lê Minh Đức, Bùi Quốc Khánh về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bố Trạch tiến hành bắt quả tang Trần Lê Minh Đức (SN 2006), trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang có hành vi tàng trữ 8 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Trần Đức Long bị bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Đức khai toàn bộ số ma túy trên Đức mua của Nguyễn Văn Hóa (SN 1995), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Hóa, lực lượng Công an thu giữ 58 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định, Trần Đức Long (SN 1996), trú tại xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là nghi phạm chính trong vụ án, người trực tiếp bán ma túy cho Nguyễn Văn Hóa.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp Công an TP Đồng Hới bắt giữ Trần Đức Long khi Long đang điều khiển xe môtô đi bán cho những người khác trên địa bàn thành phố, thu giữ trong áo khoác của Long 196 viên ma túy tổng hợp hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở trọ của Trần Đức Long, lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Gần 6.300 viên ma túy tổng hợp các đối tượng cất giữ, mua bán, vận chuyển trái phép bị Công an Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Quảng Bình đã tiến hành khám xét chỗ ở và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quốc Khánh (SN 1995), trú tại Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là người liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Trần Đức Long.