Bắt 4 người, thu giữ 18 kg ma túy ở TP.HCM

Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan phá đường dây buôn ma túy, bắt 4 người, thu giữ khoảng 18 kg chất cấm.

Công an quận Tân Bình đã bàn giao Nguyễn Danh Tuấn (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng 3 người khác cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM để điều tra theo về hành vi Mua trái trái phép chất ma túy.

Số ma túy thu giữ trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 10/3, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Bộ Công an bắt quả tang Tuấn đang bán 4 kg ma túy đá cho Trương Thị Minh Tâm (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Thạch Văn Hải (46 tuổi, ngụ quận 11).

Khám xét nơi ở của các nghi phạm trên, cảnh sát thu giữ thêm 2 kg ma túy đá và khoảng 6.000 viên thuốc lắc.

Công an quận Tân Bình mở rộng điều tra, bắt giữ thêm một nghi phạm tên Quang (ngụ Gò Vấp), thu giữ 10 kg ma túy đá.

Theo cảnh sát, từ đầu tháng 3, Công an quận Tân Bình phát hiện Tuấn sử dụng nhà riêng làm kho chứa ma túy và nơi giao dịch với các đầu mối. Mỗi lần giao dịch với khách, Tuấn thường bán 1-4 kg ma túy. Mọi hoạt động của Tuấn đều do nghi phạm tên Quang chỉ đạo.