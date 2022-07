Bắt 4 đối tượng trong vụ dùng súng để giải quyết ân oán

Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, 2 nhóm đối tượng khi chạm mặt nhau đã dùng súng để giải quyết ngay trong đêm.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi nổ súng, hỗn chiến gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 4/7, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo của người dân về vụ đánh nhau và có tiếng súng nổ tại khu vực đường Trần Phú (phường Bắc Cường, TP Lào Cai). Tiếp nhận thông tin, Công an TP Lào Cai đã chỉ đạo đội nghiệp, Công an phường Bắc Cường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xuống hiện trường, vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường ghi nhận 2 ô tô cùng 5 thanh niên gồm Đỗ Như Tiến (32 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Trịnh Anh Dũng (33 tuổi, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai); Lưu Văn Quyền (22 tuổi, trú tại thị trấn Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Vũ Ngọc Quyến (43 tuổi) và Vũ Duy Hưng (27 tuổi) cùng trú tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát.

Trong đó, Vũ Duy Hưng bị thương ở vùng đầu chảy nhiều máu nên được Cơ quan Công an đưa đi viện cấp cứu; 4 đối tượng còn lại được triệu tập về trụ sở để xác minh làm rõ.

Bước đầu, các đối tượng khai do mâu thuẫn từ trước nên tối 4/7, Tiến cùng Quyến và Dũng đi ôtô đến khu vực đường Trần Phú gặp Quyền và Hưng đang đứng cạnh ôtô, nên đã áp sát. Sau đó, nhóm của Hưng bất ngờ rút súng bắn 2 phát về phía Tiến. Hai bên lao vào ẩu đả khiến Hưng chảy nhiều máu.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.