Bắt 4 đối tượng mua nhiều súng đạn từ Đắk Lắk

3 tổ trinh sát trong Chuyên án 323S ở Bình Định đã triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay có đầu mối tại tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 24/6, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra chuyên án mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh này.

Theo báo cáo của Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định, thời gian qua, địa bàn tỉnh này xảy ra nhiều vụ án băng nhóm đánh nhau, trong đó có 6 vụ các đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng. Qua đây, Công an tỉnh này đã xác lập Chuyên án 323S với 3 tổ công tác gồm các lực lượng của Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định và Cục CSHS của Bộ Công an.

Băng nhóm sử dụng súng tại TP Quy Nhơn (Bình Định) đêm 21/5/2023

Đến ngày 21/6, 3 tổ trinh sát đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng súng đang thường trú tại huyện Tuy Phước.

Qua truy xét và khám xét nơi ở các đối tượng, cảnh sát đã thu giữ 9 khẩu súng (7 khẩu súng quân dụng, 1 súng pháo, 1 súng đạn cao su) cùng 87 viên đạn. Các đối tượng khai nhận đã móc nối mua bán súng với các đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngay trong đêm 21 đến ngày 22/6, Ban Chuyên án 323S đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám xét và bắt 1 đối tượng chuyên cung cấp súng cho các băng nhóm.

Một khẩu súng rulo công an mới thu giữ ở Bình Định vào đầu tháng 6-2023. Ảnh: Công an thị xã Hoài Nhơn.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Chuyên án 323S được đánh giá là án mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định. Hiện, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được 5 đối tượng trong đường dây này và đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra để triệt phá toàn bộ các đường dây…

Trước đó, chiều 23/6, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đến thăm, chúc mừng Ban Chuyên án 323S vừa triệt phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán và sử dụng vũ khí trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án. Ảnh: Thùy Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lực lượng CSHS tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác nghiệp vụ để quản lý, kiểm soát chặt các băng nhóm, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, cần kịp thời xử lý từ sớm, từ xa, để không hình thành ổ, nhóm tội phạm phức tạp và các băng nhóm sử dụng hung khí, vũ khí…