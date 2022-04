Bắt 3 người bẻ khóa nhà dân trộm 3 xe máy trong đêm ở TP.HCM

Lợi dụng lúc người dân ngủ say, 3 người bẻ khóa cổng, phá khóa xe và trộm 3 xe máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 28/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Dương Bảo Phương (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thiện Thanh (tự Tý bờ sông, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thanh Sơn (tự Tý địa, 24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi Trộm tài sản.

Bẻ khóa cổng nhà dân, trộm 3 xe máy

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, họ rủ nhau đi trộm tài sản. Khoảng 21h ngày 20/4, Phương gọi điện thoại rủ Thanh đi trộm xe máy kiếm tiền tiêu xài.

Do đang cần tiền nên Thanh đã đồng ý và đi bộ đến gặp Phương ở bờ sông Sài Gòn. Đến khoảng 0h ngày 21/4, Sơn điện thoại hỏi Thanh đang ở đâu, rồi đi xe Wave biển số 53R6-7913 đến địa điểm trên để gặp. Tại đây, Sơn được Phương rủ đi trộm xe máy và Sơn đồng ý.

Lúc 1h ngày 21/4, Sơn được phân công ở lại, còn Phương và Thanh đi bộ đến số nhà 482/11/1 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh để thám thính.

Tại đây, họ thấy trong nhà vẫn có người đi lại nên quay đi, chờ cơ hội ra tay.

3 người thời điểm bị công an bắt giữ.

Đến khoảng 2h cùng ngày, họ quay trở lại, Thanh cầm dụng cụ hành nghề vào bên trong bẻ phá khóa cổng, bẻ khóa xe để trộm, còn Phương ở ngoài chờ.

Thanh lần lượt dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe Wave S biển số 81F1-006.82 và Wave RSX biển số 47B1-985.41 rồi dẫn ra ngoài, cùng Phương chạy đi.

Hai người đưa hai xe vừa trộm được đến nơi Sơn đang chờ, sau đó Phương ở lại giữ xe, Sơn lái xe wave của mình chở Thanh tiếp tục quay lại nhà trọ để trộm.

Tới nơi, Thanh đi vào bẻ khóa lấy trộm chiếc xe gắn máy Future biển số 66L2-0702 dẫn ra ngoài rồi cùng Sơn chạy về chỗ Phương đợi.

Nhận tin báo, Công an phường 13, quận Bình Thạnh lập hồ sơ, chuyển Công an quận Bình Thạnh để vào cuộc điều tra. Qua camera, công an thu giữ dữ liệu ghi lại hình ảnh nhóm này trộm 3 xe máy trên vào lúc 2h ngày 21/4.

Bắt 3 người sau 2 ngày gây án

Tiến hành truy xét, ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh đã đưa Thanh và Sơn về làm việc. Đến 22h30 cùng ngày, Phương đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi trộm được 3 xe máy, Phương gọi điện thoại cho người thanh niên mua xe tên Hải (chưa rõ lai lịch) để bán xe vừa trộm. Hải yêu cầu mang xe đến quận 12 để xem rồi báo giá, Sơn đồng ý.

Sau đó, Sơn gửi xe máy của mình vào bãi xe chung cư gần đó, rồi cùng Phương và Thanh chạy 3 xe vừa trộm được đến trước hầm chung cư Moscow Tower để gặp Hải.

Sau khi xem xe, Hải chụp hình lại rồi kêu Phương gửi 3 xe này vào hầm chung cư Moscow Tower, đưa thẻ xe cho Hải giữ.

Phương thỏa thuận bán cho Hải 3 xe vừa trộm được với giá 8,5 triệu đồng. Nhận được thẻ gửi xe, Hải lập tức rời đi. Phương thông tin cho Sơn và Thanh biết, sáng mai Hải sẽ báo giá và chuyển khoản tiền. Khi nhận tiền, cả ba sẽ chia chác với nhau.

Đến sáng, Hải trả chuyển khoản cho Phương 3 triệu đồng, còn thiếu 5,5 triệu đồng.

Khoảng 6h sáng 21/4, Thanh và Sơn liên lạc với Phương để chia tiền bán xe trộm được nhưng Phương tắt máy và bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, Phương khai quen biết người tên Hải trên mạng xã hội khi thấy Hải đăng bài mua xe, hoàn toàn không rõ lai lịch.

Xác minh tại Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12, cảnh sát chưa phát hiện nghi phạm tiêu thụ tài sản có tên Hải.

Cơ quan điều tra đã đưa Sơn đi chỉ điểm và thu hồi được 2 xe máy biển số 81F1-006.82 và 47B1-985.41 tại hầm xe chung cư Moscow Tower.

Riêng chiếc xe máy biển số 66L2-0702 cảnh sát chưa thu hồi được.

Theo cơ quan công an, Sơn là người có 1 tiền án về tội Cướp giật và Phá hủy công trình an ninh quốc gia. Năm 2019 và năm 2020 bị công ăn bắt vì sử dụng ma túy. Qua test nhanh, anh này dương tính với ma túy.

Thanh có 1 tiền án về tội Buôn bán ma túy năm 2019. Năm 2020 bị bắt vì sử dụng ma túy, qua test nhanh, người này cũng dương tính với ma túy.