Bắt 3 kẻ nửa đêm phá két sắt lấy trộm vàng

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, 3 đối tượng ở Thái Bình đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà, phá két sắt của gia chủ để lấy trộm vàng.

Ngày 28/7, Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lý Huỳnh (SN 1988, trú tại thị trấn Tiền Hải); Hoàng Văn Huỳnh (SN 1986, trú tại xã Tây Lương) và Phùng Tiến Trung (SN 1986, trú tại xã Phương Công) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Tiền Hải nhận được đơn trình báo của bị hại về việc lợi dụng lúc gia đình đi vắng vào ban đêm, kẻ gian đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà phá két sắt trộm cắp tiền và vàng, tổng trị giá tài sản bị mất trên 206 triệu đồng.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã, thị trấn tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau thời gian ngắn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiền Hải làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Lý Huỳnh, Hoàng Văn Huỳnh và Phùng Tiến Trung thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài, khi phát hiện gia đình bị hại đi vắng, phá khóa cửa lẻn vào nhà phá két sắt trộm cắp tài sản. Ba đối tượng đều đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.