Bắt 2 người vì tấn công mạng báo điện tử VOV

Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ở Quảng Nam) và Vương Quốc Thịnh (ở Bình Định) bị bắt vì gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ (DDoS).

Ngày 27/11, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Mẫn được xác định gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ (DDoS).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Mẫn đã tấn công báo điện tử VOV tại nhà riêng, thực hiện hành vi một cách vô tư, không có động cơ, mục đích khác.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra tội Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Cảnh sát xác định Thịnh là một trong những người đã tham gia tấn công báo điện tử VOV khiến việc truy cập vào báo này bị tê liệt. Sau khi xem các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, Thịnh đã tham gia vào nhóm fan ủng hộ bà Hằng bằng việc thực hiện các thao tác như hướng dẫn. Cao điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13/6, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập báo bị tê liệt.

Cuộc tấn công mạng vào báo điện tử VOV bắt đầu diễn ra từ ngày 12/6. Hai ngày tiếp đó, quản trị viên tiếp tục ghi nhận các đợt tấn công mới khiến băng thông của hệ thống và website của cơ quan này bị truy cập quá tải.

Ngoài VOV, hôm 15/6, một tờ báo ở TP.HCM cũng bị tấn công bằng DDoS. Hậu quả, việc truy cập vào trang báo điện tử này bị gián đoạn.

Sau các vụ việc trên, Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm pháp luật.

Đến ngày 18/6, sau thời gian ngắn vào cuộc khẩn trương và quyết liệt, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng triệu tập nhóm nghi phạm để lấy lời khai.