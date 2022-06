Bắt 2 người đột nhập vào nhà dân khiêng trộm két sắt chứa tiền, vàng

Công an huyện Yên Thế và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ đối tượng tham gia vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Khoảng 9h ngày 11/5, gia đình ông Nguyễn Văn M. trú tại huyện Yên Thế phát hiện bị kẻ gian lấy trộm tài sản là chiếc két sắt, bên trong có 50 triệu đồng và 60 chỉ vàng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Trịnh Văn Thế (SN 1995, hộ khẩu trường trú tại bản Gốc Dổi, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế) và Đặng Văn Tuấn (SN 1996, ở thôn Quang Thái, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hiện tạm trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang).

Thế và Tuấn.

Cơ quan Công an bắt giữ Thế ngay sau khi gây án, riêng Đặng Văn Tuấn đã bỏ trốn. Ngày 1/6, Công an huyện Yên Thế đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Biên Hòa bắt giữ Tuấn đang lẩn trốn tại đây.

Quá trình làm việc, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản cùng Trịnh Văn Thế vào ngày 11/5 tại gia đình ông Nguyễn Văn M..

Công an huyện Yên Thế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.