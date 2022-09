Bắt 2 đối tượng vô cớ truy sát người đi đường

Không có mâu thuẫn, thù hằn gì nhưng khi phát hiện anh Đơ đi xe máy ngược chiều, cả nhóm liền đuổi theo dùng gạch, cây đánh khiến nạn nhân bị thương tật 27%.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Sơn (24 tuổi) và Phạm Ngọc Sơn (22 tuổi, cùng trú tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Công an đã bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Hoàng (20 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông).

Theo kết quả điều tra, vào trưa 12/11/2021, Xuân Sơn và Ngọc Sơn đến nhà Hoàng tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cả nhóm rủ nhau điều khiển xe máy đến xã Khuê Ngọc Điền để chơi. Trên đường đi, Hoàng nhìn thấy anh Hồ Xuân Đơ (26 tuổi, trú cùng xã) điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Cơ quan điều tra tống đạt bắt giữ 2 đối tượng Xuân Sơn và Ngọc Sơn.

Mặc dù không có mâu thuẫn gì trước đó, cả 3 đối tượng đã đuổi theo để đánh anh Đơ. Sau khi đuổi kịp, Hoàng lao đến kẹp cổ, dùng tay đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt và đầu anh Đơ. Lúc này, 2 đối tượng Sơn cũng cầm gạch lao vào đập nhiều nhát vào đầu anh Đơ.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân gần đó chạy đến can ngăn, nhưng cũng bị 3 đối tượng này đuổi đánh. Trong lúc được giải vây, anh Đơ bỏ chạy được 50 m, thì bị choáng nên phải ngồi lại. Lúc này, Hoàng tiếp tục lao đến cầm gạch đánh mạnh một nhát vào trán anh Đơ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, 3 đối tượng quay ra dùng gạch và gậy gỗ tiếp tục đập phá xe máy anh Đơ rồi bỏ đi về. Rất may, sau đó anh Đơ được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên không ảnh hưởng đến tính mạng, tỷ lệ thương tật là 27%.