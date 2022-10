Bắt 2 chủ quán karaoke ở Phú Yên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hai chủ quán karaoke Ron Rin và Bảo Trâm (thị xã Đông Hòa, Phú Yên) vừa bị bắt vì tổ chức mua bán trái phép chất ma túy phục vụ các đối tượng bay lắc.

Chiều 10/10, thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên), cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong đó, 2 đối tượng là chủ quán karaoke.

Sáu đối tượng gồm Trần Văn Minh (SN 1999, KP Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam), Nguyễn Hữu Thuận (SN 1999, khu phố Phú Thọ, phường Hòa Hiệp Trung), Lê Kim Nhật (SN 1999, khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam) và Ngô Văn Toàn (SN 1978, khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam), Nguyễn Thị Hồng Thấm (SN 1983, khu phố 2, phường Hòa Vinh) và Nguyễn Minh Trường (SN 1993, khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu).

Karaoke Ron Rin - nơi các đối tượng tổ chức bay lắc.

Trong đó, Ngô Văn Toàn là chủ quán karaoke Ron Rin (khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam) và Nguyễn Thị Hồng Thấm là chủ quán karaoke Bảo Trâm (khu phố 2, phường Hòa Vinh).

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, tại quán karaoke Ron Rin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã bắt quả tang 10 đối tượng đang bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1,730 g ma túy (loại ketamine), 0,240 g ma túy (loại MDMA) và nhiều tang vật, phương tiện dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Bùi Nguyên Ca (SN 1999, khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung), Phan Hữu Tuyến (SN 1999, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp Trung) và Bùi Ngọc Thịnh (SN 2001, khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung). Trung là nhân viên của quán karaoke Ron Rin.

Đến 20h30 ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa phối hợp Công an phường Hòa Vinh tiến hành kiểm tra quán karaoke Bảo Trâm phát hiện 13 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, tất cả đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Quốc Cường (SN 1988, khu phố 5, phường Hòa Vinh), Nguyễn Đức Lanh (sinh năm 1999, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông), Trần Ngọc Chỉnh (SN 1987, thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An), Trương Thị Mỹ Lợi (SN 1997, thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.