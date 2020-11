Bắt 2 cán bộ công an nghi liên quan vụ Đường 'Nhuệ'

Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư vì nghi liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích do đàn em của Đường "Nhuệ" gây ra.

Chiều 2/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư là Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, Phó trưởng Công an xã Song An) do có liên quan đến việc làm thay đổi hồ sơ vụ việc. Hai cán bộ công an bị bắt vì liên quan vụ việc cố ý gây thương tích hồi tháng 4/2018 do Bùi Mạnh Tiến (phải) gây ra. Ảnh: Facebook. Hồi tháng 6, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. Trong số này có vụ việc liên quan đến Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng, 25 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình). Tiến là con nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ). Theo hồ sơ điều tra, hồi tháng 4/2018, Tiến và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe khách), yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải nộp 3 triệu đồng nhưng tài xế này không đồng ý. Tối 22/5/2018, Tiến, Sáng cùng 2 người nữa đến nhà anh Hoàng. Sáng dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân tay và chân. Sau khi sự việc xảy ra, Đường "Nhuệ" đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu lái xe này không đi giám định thương tích. Anh Hoàng đồng ý với đề nghị này. Ngày 22/7/2018, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Con nuôi Đường 'Nhuệ' bị truy tố Viện kiểm sát cáo buộc Bùi Mạnh Tiến (con nuôi của Đường "Nhuệ") liên quan vụ đánh đập khiến một thanh niên bị thương tật 28%.

Hoàng Linh - Hoàng Lam