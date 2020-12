Bắt 2 bị can trốn truy nã

Bị truy nã về tội Đánh bạc, Tình và Thư lẩn trốn tại các tỉnh có địa bàn hiểm trở, dân cư thưa thớt ở phía nam.

Ngày 17/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giam Hoàng Bá Tình (38 tuổi) và Nguyễn Tiến Thư (45 tuổi, cùng ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Đây là hai bị can bị Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) phát lệnh truy nã về tội Đánh bạc.

Theo công an, ngày 20/12/2019, Công an huyện Cẩm Khê bắt quả tang một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, trong đó có Tình và Thư. Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với nhóm người trên về tội Đánh bạc, nhưng trong quá trình điều tra, Tình cùng Thư bỏ trốn.

Tình (đi trước) và Thư khi bị bắt. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Ngày 25/4/2020, Công an huyện Cẩm Khê ra quyết định truy nã đối với hai người đàn ông này.

Để lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, hai bị can thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn nấp, di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn hiểm trở, dân cư thưa thớt.

Qua công tác trinh sát, công an phát hiện Tình và Thư ban đầu trốn ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, nhưng sau đó di chuyển đến TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngày 4/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, cùng với sự giúp đỡ của người dân bắt giữ hai bị can tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài.