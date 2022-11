Bắt 13 người liên quan vụ trọng án ở An Giang

Sau 24 giờ đồng hồ điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 13 người liên quan đến vụ giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 13/11, đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, thưởng nóng các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia khám phá nhanh vụ giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành.

Các tập thể được thưởng nóng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành và Công an huyện Tịnh Biên.

Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, thưởng cho các tập thể. Ảnh: Nghiêm Túc.

Biểu dương, chúc mừng thành tích của các lực lượng tham gia khám phá vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tại địa phương, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh An Giang, rạng sáng 12/11, tại khu vực ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, xảy ra vụ giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau khi xảy ra vụ án, các nghi phạm liên quan đã bỏ trốn.

Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra.

Gần 24 giờ khẩn trương điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 13 nghi phạm có liên quan. Hiện tình tiết vụ án và danh tính các nghi phạm chưa được cảnh sát công bố.